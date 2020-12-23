«Президентская ёлка» в Узбекистане будет организована при строгом соблюдении карантинных мер

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане «Президентская ёлка -2020» будет организована в строгом соответствии с карантинными требованиями в целях защиты здоровья детей и с учетом ситуации с вирусом COVID-2019. Об этом сообщает nuz.uz.



Праздничная программа будет снята Национальной телерадиокомпанией Узбекистана без зрителей и показана в рамках новогоднего телемарафона на телеканалах «Болажон» и «Ёшлар».

В настоящее время готовится 11 тысяч «Президентских подарков» для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, родители которых погибли при защите границ Родины, а также детей в возрасте от 3 до 15 лет из семей, нуждающихся в социальной защите. Подарки будут доставлены во все регионы страны 28-30 декабря.