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  23 декабря 2020
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В Индии мужчина очнулся во время своих похорон, но потом умер

CentralAsia (CA) -  Житель Индии пришел в себя во время подготовки к погребению, сообщает местное издание Samayam.

Инцидент произошелв районе Читтур. Мужчину нашли без сознания под деревом в одной из местных деревень. В таком состоянии он находился два дня.

Жители проинформировали об этом местные власти, которые приехали и осмотрели мужчину. Они констатировали его смерть.

Мужчину планировали похоронить на окраине деревни. Однако, при подготовке к погребению мужчина очнулся и сел. Его доставили в больницу. Позднее издание сообщило, что через сутки он умер.

Сельская полиция ведет расследование.

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