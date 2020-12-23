В Индии мужчина очнулся во время своих похорон, но потом умер

CentralAsia (CA) - Житель Индии пришел в себя во время подготовки к погребению, сообщает местное издание Samayam.

Инцидент произошелв районе Читтур. Мужчину нашли без сознания под деревом в одной из местных деревень. В таком состоянии он находился два дня.



Жители проинформировали об этом местные власти, которые приехали и осмотрели мужчину. Они констатировали его смерть.



Мужчину планировали похоронить на окраине деревни. Однако, при подготовке к погребению мужчина очнулся и сел. Его доставили в больницу. Позднее издание сообщило, что через сутки он умер.



Сельская полиция ведет расследование.