Туркменистан предоставит гражданство 2580 лицам без гражданства

CentralAsia (TM) - Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) тепло приветствует подписанный в декабре этого года Указ Президента Гурбангулы Бердымухамедова, согласно которому 2580 человек получают гражданство Туркменистана. Это является важным шагом по прекращению безгражданства на территории страны, сообщается в пресс-релизе УВКБ ООН.

60% из них составляют женщины-апатриды, представляющие 19 национальностей и этнических групп.

За последние 15 лет Туркменистан предоставил гражданство 26 000 беженцам и лицам без гражданства. К ним относятся около 13 000 апатридов, которые были натурализованы с момента присоединения страны к Конвенции 1954 года о статусе апатридов в 2011 году.

В июле этого года новый закон Туркменистана о всеобщей регистрации рождений и предотвращении безгражданства среди детей помог предотвратить детское безгражданство, обеспечив регистрацию рождения всех детей, рожденных в стране, в том числе детей, родители которых не имеют документов.

