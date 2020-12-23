В России за сутки коронавирус выявлен у более 27 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 27 250 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 декабря сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно 4058 (14,9%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зафиксировано 2 933 753 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 87 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 393 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 641 563 человека.