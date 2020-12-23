В России стремительно растет число жертв коронавируса

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 549 человек, передает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.



Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге — 75 и Москве — 73.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 52 461 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,9 млн человек, из них выздоровели 2,3 млн, под медицинским наблюдением остаются 641 563 пациента.