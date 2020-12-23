В Таджикистане 13-летняя девочка родила от "насильника"

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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане приговор суда Гиссара, согласно которому обвиняемый в изнасиловании девочки был осужден на 5 лет заключения и сразу же амнистирован в зале суда, вызвал бурные возмущения в соцсетях.

Многие пользователи осудили решение судьи, назвав его «безразличием к аморальным действиям в отношении несовершеннолетних».

Семья 13-летней девочки, родившей ребенка от насильника семь месяцев назад, также не согласилась с приговором и обратилась с апелляцией в Верховный суд. Родственники амнистированного считают приговор Гиссарского суда «справедливым», а обвинения в изнасиловании - «клеветой».

9 декабря суд Гиссара приговорил обвиняемого в изнасиловании девочки к 5 годам лишения свободы, а затем сразу же амнистировал его в зале суда.

Последний закон об амнистии был принят в октябре 2019 года. Представители суда и адвокаты потерпевшей сообщили, что поскольку инцидент произошел в августе прошлого года, а закон об амнистии был принят в октябре того же года, то закон может быть применен к обвиняемому.

13-летняя девочка не согласна с приговором суда. 22 декабря она рассказала, что, когда в суде ей дали слово, она рассказала, что мужчина принудил ее к половому сношению. «Я сказала, что он меня ударил и я потеряла сознание, и воспользовавшись моим беспомощным состоянием, изнасиловал меня. Несмотря на мои показания, его освободили из зала суда. А в начале говорили, что он отправится за решетку как минимум на 10 лет», - говорит девочка.

По словам потерпевшей девочки, летом 2019 года, когда она гостила у бабушки, ее изнасиловал двоюродный брат. Родные девочки узнали о случившемся, когда она уже была на 8-м месяце беременности. Мать девочки сообщила, что ее племянник женат и у него двое детей.

В Таджикистане изнасилование наказывается лишением свободы от 12 до 25 лет или смертной казнью или пожизненным лишением свободы. На высшую меру наказания в республике введен мораторий с 2004 года.

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