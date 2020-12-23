Посол России прокомментировал придание русскому языку статуса языка межнационального общения в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Посол России в Ташкенте Владимир Тюрденев считает, что для того, чтобы русский язык получил статус межнационального языка общения в Узбекистане, обществу необходимо созреть. Об этом российский дипломат заявил 22 декабря на пресс-конференции в Ташкенте.

“По этому вопросу сложно, что-то сказать. Ведь такого рода вопросы не должны приводить к появлению новых разделительных линий в обществе. Знаете, все-таки, наверное, общество должно созреть. Особенно в нынешней ситуации", – цитируют российского посла местные СМИ.

В своем выступлении Тюрденев также отметил, что интерес к изучению русского языка в Узбекистане растет. В этой связи, по словам посла России, запуск в этом году проекта «Класс», направленного на повышение качества обучения на русском языке, был очень своевременной работой.

Как сообщалось ранее, проект реализуется при финансовой поддержке миллиардера Алишера Усманова в сотрудничестве с Министерством образования Российской Федерации и Министерством народного образования Узбекистана.

Вопрос о придании русскому языку статуса межнационального языка общения в Узбекистане поднимается с момента прихода к власти президента Шавката Мирзиёева. В частности, в 2019 году, накануне официального визита главы МИД России Сергея Лаврова в Узбекистан, около 20 представителей русской интеллигенции выступили с предложением о придании русскому языку статуса официального. Некоторые из них отозвали свои подписи после того, как предложение было встречено общественностью негативно.

14 мая официальный представитель МИД России выступил с заявлением о статусе русского языка в Узбекистане, которое стало предметом горячих споров в узбекском сегменте Интернета. Тогда пресс-секретарь МИД России Мария Захарова ответила на вопрос о критике законопроекта, который предусматривал штрафы для государственных чиновников в Узбекистане, которые не ведут делопроизводство на узбекском языке: "Мы обратили внимание на вызванную вышеуказанным законопроектом полемику в СМИ. Складывается впечатление, что пока его сторонники явно в меньшинстве. Большинство комментариев свидетельствует о том, что сохранение русского языка в официальном обиходе в полной мере соответствует духу истории и современному качеству наших отношений, а главное – интересам многочисленных граждан Узбекистана, зачастую делающих выбор в пользу учебы или работы в России", – подчеркнула Захарова.

Заявление МИД России было истолковано некоторыми узбекскими депутатами в то время как «вмешательство во внутренние дела Узбекистана».