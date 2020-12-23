Дуров анонсировал платные функции в Telegram

CentralAsia (CA) - Начиная с 2021 года стартует монетизация мессенджера Telegram. Об этом заявил создатель социальной сети Павел Дуров.



Он отметил, что число пользователей Telegram приближается к 500 миллионам.



«В конце концов, чем больше пользователей, тем больше затрат на трафик и серверы. Для реализации проекта требуется не менее нескольких сотен миллионов долларов в год. На протяжении многих лет я оплачивал расходы компании из личных сбережений. Однако с текущим ростом Telegram приближается к тому, чтобы охватить миллиарды пользователей и требует соответствующего финансирования. Когда технический проект достигает такого масштаба, обычно есть два варианта: начать зарабатывать деньги, чтобы покрыть расходы, или продать компанию», - пишет Дуров.



Он подчеркнул, что не собирается продавать компанию.



«Telegram начнет приносить доход, начиная со следующего года. Благодаря нашему нынешнему масштабу мы сможем делать это ненавязчиво. Большинство пользователей практически не заметят никаких изменений.



Все функции, которые в настоящее время бесплатны, останутся бесплатными. Мы добавим некоторые новые функции для бизнес-групп или опытных пользователей. Некоторые из этих функций потребуют дополнительных оплат и будут оплачены этими премиум-пользователями. Обычные пользователи смогут продолжать пользоваться Telegram — бесплатно, навсегда.



Все части Telegram, предназначенные для обмена сообщениями, останутся без рекламы. Мы считаем, что показ рекламы в приватных или групповых чатах — плохая идея. Общение между людьми не должно содержать никакой рекламы.



Мы представим нашу собственную рекламную платформу для общедоступных каналов «один ко многим» - удобную для пользователя, обеспечивающую конфиденциальность и позволяющую покрывать расходы на серверы и трафик.



Если Telegram начнет зарабатывать деньги, это принесет пользу и сообществу. Например, если мы монетизируем крупные общедоступные каналы типа «один ко многим» через рекламную платформу, владельцы этих каналов будут получать бесплатный трафик пропорционально их размеру. Или, если Telegram представит стикеры премиум-класса с дополнительными функциями, художники, которые рисуют эти стикеры, также получат часть прибыли.



Это позволит нам продолжать внедрять инновации и расти дальше. Мы сможем запустить бесчисленное количество новых функций и приветствовать миллиарды новых пользователей», - говорится в заявлении Дурова.

