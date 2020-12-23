[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Самолет, следовавший рейсом Минск-Душанбе, вынуждено приземлился в аэропорту Ташкента

CentralAsia (TJ) -  Самолёт авиакомпании Belavia не cмог утром, 23 декабря, приземлиться в аэропорту Душанбе из-за густого тумана. Экипаж принял решение совершить посадку в Ташкенте до момента, пока туман в душанбинском аэропорту не рассеется.

Как сообщает пресс-служба международного аэропорта Душанбе, самолёт белорусской авиакомпании Belavia airlines не мог приземлиться в аэропорту из-за густого тумана, и направился в Ташкент, как запасной аэродром.

После улучшения погоды самолет вернулся из Ташкента в столицу Таджикистана и приземлился в аэропорту Душанбе в 14:00.

Сегодня же самолёт вылетит обратно в Минск после загрузки.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Узбекистан приостанавливает авиасообщение с 8 странами из-за нового штамма коронавируса
  • В Монголии за сутки выявили 57 новых зараженных коронавирусом
  • Глава МИД Монголии попросил об оказании помощи монголам, проживающим в Южной Корее


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com