Самолет, следовавший рейсом Минск-Душанбе, вынуждено приземлился в аэропорту Ташкента

CentralAsia (TJ) - Самолёт авиакомпании Belavia не cмог утром, 23 декабря, приземлиться в аэропорту Душанбе из-за густого тумана. Экипаж принял решение совершить посадку в Ташкенте до момента, пока туман в душанбинском аэропорту не рассеется.

Как сообщает пресс-служба международного аэропорта Душанбе, самолёт белорусской авиакомпании Belavia airlines не мог приземлиться в аэропорту из-за густого тумана, и направился в Ташкент, как запасной аэродром.

После улучшения погоды самолет вернулся из Ташкента в столицу Таджикистана и приземлился в аэропорту Душанбе в 14:00.

Сегодня же самолёт вылетит обратно в Минск после загрузки.

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