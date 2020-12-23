Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Таджикистана по воде

CentralAsia (TJ) - Генеральная Ассамблея ООН в ходе своей 75-й сесси одобрила проект резолюции под названием «Конференция Организации Объединенных Наций по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода достижения целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018–2028 годы», которая была представлена Таджикистаном и Нидерландами при соавторстве абсолютного большинства государств-членов ООН – 190 стран.



Как сообщает пресс-служба МИД РТ, в данном документе подтверждается решающее значение водных ресурсов для устойчивого развития и ликвидации нищеты и голода. Резолюция также отмечает, что изменение климата является одним из факторов, способствующих усугублению нехватки воды во всем мире и подчеркивает необходимость выработки стратегий адаптации к изменению климата для решения проблем, связанных с водными ресурсами.



В свете пандемииCOVID-19, резолюция признает исключительную важность безопасной питьевой воды и санитарно-гигиенических средств для глобальных усилий по укреплению и обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения.



В постановляющей части резолюции подтверждается решение о проведении с 22 по 24 марта 2023 года в Нью-Йорке Конференции ООН по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода осуществления целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы (Конференция ООН – 2023) и приветствуется предложение правительств Таджикистана и Нидерландов выступить организаторами этой конференции.



В ходе Конференции ООН – 2023 планируется наряду с другими проблемами, связанными с водными ресурсами, уделить внимание устойчивому развитию и комплексному управлению водными ресурсами для достижения социально-экономических и природоохранных целей, осуществлению и пропаганде соответствующих программ и проектов, а также укреплению сотрудничества и партнерства на всех уровнях для содействия реализации целей и задач в области водных ресурсов, в том числе сформулированных в повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.



Резолюция также постановляет обсудить возможные проблемы и препятствия в плане достижения целей десятилетия, провести обмен мнениями и выработать меры и инициативы, необходимые для ускоренного достижения целей в ходе второй половины десятилетия, а также привлечь к участию все соответствующие заинтересованные стороны, с тем чтобы правительства, система ООН, межправительственные организации, международные финансовые учреждения, другие заинтересованные международные органы, неправительственные организации, организации гражданского общества, научно-образовательные учреждения, научные круги, частный сектор, благотворительные организации и другие совместно провели оценку проблем и возможностей, связанных с достижением целей десятилетия и реализацией целей и задач в области водных ресурсов.



Резолюция вновь предлагает председателю Генеральной Ассамблеи ООН организовать в Нью-Йорке в 2021 году однодневное заседание высокого уровня для содействия осуществлению целей и задач в области водных ресурсов.



Кроме того, резолюция просит председателя Генеральной Ассамблеи провести к ноябрю 2022 года в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке однодневное подготовительное совещание для окончательной доработки тем интерактивных диалогов и урегулирования других нерешенных организационных вопросов Конференции ООН – 2023.



Вместе с тем резолюция приветствует предложение правительства Республики Таджикистана созвать в 2022 году в Душанбе Международную конференцию в поддержку эффективной подготовки к проведению среднесрочного всеобъемлющего обзора десятилетия, призванной внести дополнительный вклад в подготовку к Конференции ООН – 2023.



Кроме того, резолюция подтверждая свое решение о необходимости проведения региональных и глобальных подготовительных совещаний, приветствует также предложения правительства Португалии о проведении Симпозиума по водным ресурсам в ходе Конференции Организации Объединенных Наций по океану, правительства Германии — о проведении Конференции по водным ресурсам, правительства Японии — об оказании поддержки в организации Азиатско-Тихоокеанской встречи по водным ресурсам в апреле 2022 года, правительства Сенегала — о проведении девятого Всемирного водного форума с 21 по 26 марта 2022 года и предложения других государств-членов об организации мероприятий, призванных внести вклад в проведение среднесрочного всеобъемлющего обзора.



Резолюция рекомендует государствам-членам, соответствующим органам ООН, специализированным учреждениям, региональным комиссиям и другим организациям системы ООН, а также другим соответствующим партнерам, включая частный сектор, продолжать способствовать проведению обзора и выполнению программы десятилетия, в том числе путем создания необходимого для этого потенциала, в целях содействия осуществлению повестки дня на период до 2030 года.



Конференция ООН по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода осуществления Международного десятилетия действий может предоставить важную и своевременную площадку для обсуждения и обмена мнениями по широкому спектру водных вопросов и стать достойным продолжением первой Конференции ООН по водным ресурсам, проведенной в далеком 1977 году в городе Мар-дель-Плата, Аргентина.



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