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  23 декабря 2020
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Состоялись переговоры МИД Туркменистана и афганского маршала А.Р.Дустума

CentralAsia (TM) -  По инициативе афганской стороны состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепы Хаджиева с руководителем партии Национального исламского движения Афганистана маршалом Абдулом Рашидом Дустумом. Об этом сообщает издание turkmenistan.ru.

Стороны обменялись мнениями по вопросам туркмено-афганской повестки дня и подчеркнули активное развитие двусторонних связей в различных отраслях. Абдул Рашид Дустум дал высокую оценку инициативам Туркменистана по укреплению мира и стабильности в регионе и отметил необходимость продвижения идей нейтрализма в разрешении региональных вопросов.

В ходе телефонной беседы особое внимание было уделено вопросам реализации инфраструктурных проектов, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Афганистана и региона в целом. Стороны отметили приверженность Ашхабада и Кабула сложению совместных усилий в деле реализации в регионе энергетических, транспортных и других проектов, а также по борьбе с угрозами и вызовами современности.

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