В Ташкенте во время движения загорелся пассажирский автобус

- Узбекистан, происшествия
- 15:38, 23 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 22 декабря во время движения загорелся пассажирский автобус, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.
По данным ведомства, возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. Огонь был оперативно потушен прибывшими пожарными. Пострадавших в результате инцидента нет. Ведётся расследование происшествия.
Возгорания автобусов Mercedes-Benz в последние годы в столице Узбекистана происходили регулярно.В компании «Тошшахартрансхизмат» сообщали, что основной причиной возгораний являются конструкционные недоработки а автобусах, поставленных в предыдущие годы. Они были исправлены в новых поставках.