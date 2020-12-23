[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте во время движения загорелся пассажирский автобус

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 22 декабря во время движения загорелся пассажирский автобус, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

По данным ведомства, возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. Огонь был оперативно потушен прибывшими пожарными. Пострадавших в результате инцидента нет. Ведётся расследование происшествия.

Возгорания автобусов Mercedes-Benz в последние годы в столице Узбекистана происходили регулярно.В компании «Тошшахартрансхизмат» сообщали, что основной причиной возгораний являются конструкционные недоработки а автобусах, поставленных в предыдущие годы. Они были исправлены в новых поставках.

print
  • ФСБ назвала расследование Навального провокацией
  • ЕС поддержит преобразование сектора занятости Монголии посредством технической помощи с агентствами ООН
  • В Узбекистане в мечети убили мужчину


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com