В Ташкенте во время движения загорелся пассажирский автобус

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 22 декабря во время движения загорелся пассажирский автобус, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

По данным ведомства, возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. Огонь был оперативно потушен прибывшими пожарными. Пострадавших в результате инцидента нет. Ведётся расследование происшествия.

Возгорания автобусов Mercedes-Benz в последние годы в столице Узбекистана происходили регулярно.В компании «Тошшахартрансхизмат» сообщали, что основной причиной возгораний являются конструкционные недоработки а автобусах, поставленных в предыдущие годы. Они были исправлены в новых поставках.