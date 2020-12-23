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  23 декабря 2020
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В Узбекистане теннисист Темур Исмаилов оштрафован и дисквалифицирован на 7 лет за договорные матчи
Темур Исмаилов
Темур Исмаилов

CentralAsia (UZ) -  Теннисист из Узбекистана Темур Исмаилов дисквалифицирован на семь лет и оштрафован на $12 тысяч за участие в договорных матчах. Об этом сообщила в пресс-службе Органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (Великобритания).

Как сообщается, 25-летний теннисист признал, что участвовал в договорных матчах в 2014, 2015 и 2019 годах.

В соответствии с санкциями, примененными в отношении теннисиста, с 18 декабря 2020 года Исмаилову запрещено участвовать в теннисных турнирах и посещать их.

Отмечается, что срок дисквалификации будет продолжаться до тех пор, пока штраф не будет выплачен полностью.

Наивысшим результатом Темура Исмаилова в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) является 756-е место в одиночном разряде.

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