В Узбекистане теннисист Темур Исмаилов оштрафован и дисквалифицирован на 7 лет за договорные матчи

Темур Исмаилов

CentralAsia (UZ) - Теннисист из Узбекистана Темур Исмаилов дисквалифицирован на семь лет и оштрафован на $12 тысяч за участие в договорных матчах. Об этом сообщила в пресс-службе Органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (Великобритания).

Как сообщается, 25-летний теннисист признал, что участвовал в договорных матчах в 2014, 2015 и 2019 годах.

В соответствии с санкциями, примененными в отношении теннисиста, с 18 декабря 2020 года Исмаилову запрещено участвовать в теннисных турнирах и посещать их.

Отмечается, что срок дисквалификации будет продолжаться до тех пор, пока штраф не будет выплачен полностью.

Наивысшим результатом Темура Исмаилова в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) является 756-е место в одиночном разряде.