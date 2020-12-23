Премьер-министр Молдовы объявил об отставке
- Азия и мир, общество
- 16:02, 23 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Премьер Молдовы Ион Кику заявил, что уходит в отставку, сообщает РИА Новости.
«Я обсудил с руководством страны шаги, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов, это необходимо, чтобы решить важные проблемы в стране. В связи с этим я вынес предложение о моей отставке и отставке правительства», - сказал Кику.
Кику заявил, что сегодня обсудит с избранным президентом Майей Санду, как будет работать правительство до назначения нового кабмина.
«Я сегодня встречусь в президентом Майей Санду, чтобы обсудить, как правительство будет исполнять свои обязанности до назначения нового кабинета министров. После этого я выступлю с заявлением», - сказал Кику.