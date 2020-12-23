Новый штамм коронавируса обнаружен в Бразилии

CentralAsia (CA) - В Рио-де-Жанейро обнаружили новый штамм коронавируса. Бразильские исследователи изучают возможный новый штамм коронавируса Sars-Cov-2.



Как сообщает издание Globo, речь идет о мутации уже распространенной на территории страны разновидности B.1.1.28. По данным ученых, сейчас нет никаких указаний на то, что штамм более заразен или может влиять на эффективность разрабатываемых вакцин.



Эти мутации были обнаружены в генетическом материале вируса по крайней мере в 36 из 180 образцов, секвенированных учеными Национальной лаборатории научных исследований (LNCC) и Федерального университета Рио-де-Жанейро (UFRJ).



Кроме Бразилии о мутации коронавируса сообщили в Государственном институте по борьбе с инфекционными заболеваниями Дании. Ученым, которые провели исследование, удалось выявить менее чувствительную к вакцине мутацию коронавируса N439K. По их данным, его носителями являются около 10% всех протестированных в стране на наличие инфекции с подтвержденным диагнозом. Частота госпитализаций при заболевании N439K ниже, чем в случае SARS-CoV-2, установили ученые.

