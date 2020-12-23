Раскрыты способы кражи данных с SIM-карты

CentralAsia (CA) - В случае утери SIM-карты злоумышленники могут получить доступ ко всем данным, которые хранятся на ней.



От вашего имени смогут производить противоправные действия вплоть до хищения финансовых средств. В первую очередь это связано с тем, что все больше сервисов в рамках двухфакторной аутентификации опираются на смс-сообщения, приходящие по личному номеру. Об этом рассказал агентству «Прайм» партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.



По его словам, в случае утери SIM-карты необходимо сразу позвонить оператору и ее заблокировать.



Кроме того, возможна и мошенническая подмена карты, отмечает Мясоедов.



«Злоумышленник звонит оператору и, представившись владельцем, заявляет об утере SIM-карты и отвечает на контрольные вопросы. Ответы на вопросы он находит в социальных сетях пользователя. После этого реальная SIM-карта отключается, чужой человек получает новую с полным доступом к номеру и всей информации которая на него приходит. Поэтому очень важно соблюдать цифровую гигиену и не выставлять личные данные в социальных сетях на всеобщее обозрение», - советует эксперт.



Еще одним способом кражи данных с SIM-карты является получение дистанционного доступа — в 2019 году была обнаружена новая уязвимость- Simjacker. Так, на устройство пользователя отправляется смс-сообщение с техническим кодом, а после открытия хакер получает доступ к звонкам, сообщениям и даже локации владельца.



В основном, уязвимость кроется в программном обеспечении, которое операторы размещают на своих SIM-картах, но некоторые производители устройств ставят защиту от таких атак и в своем ПО, поясняет специалист.



«Чтобы не стать жертвой таких мошенников, нужно серьезно прислушиваться к рекомендациям операторов и регулярно обновлять прошивку и программы на своем устройстве», - заключил Мясоедов.

