Иммунитет к COVID-19 сохраняется минимум 8 месяцев, заявили ученые

CentralAsia (CA) - Австралийские исследователи обнаружили, что люди, инфицированные COVID-19, обладают иммунной памятью для защиты от повторного заражения в течение как минимум восьми месяцев. Исследование опубликовано на международном портале MedicalXpress.



По словам авторов, это исследование является самым убедительным доказательством того, что вакцины против вируса SARS-CoV-2 будут работать в течение длительного времени. Ранее многие исследования показали, что первая волна антител к коронавирусу ослабевает после первых нескольких месяцев, вызывая опасения, что люди могут быстро потерять иммунитет. Эта новая работа снимает эти опасения, говорится в сообщении.



Исследователи набрали группу из 25 пациентов с COVID-19 и взяли у них 36 образцов крови с 4-го дня после заражения до 242-го дня после заражения.



Как и в других исследованиях, изучавших только реакцию антител, исследователи обнаружили, что количество антител против вируса начало снижаться через 20 дней после заражения.



Однако, что важно, все пациенты продолжали иметь В-клетки памяти, которые распознавали один из двух компонентов вируса SARS-CoV-2, белки шипа и нуклеокапсида. Эти вирус-специфические В-клетки памяти стабильно присутствовали в течение восьми месяцев после заражения, говорится в статье.



По словам специалистов, результаты дают надежду на эффективность любой вакцины против вируса, а также объясняют, почему было так мало примеров повторного заражения среди миллионов людей, у кого был положительный результат теста на вирус.

