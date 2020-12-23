Коралловые рифы могут исчезнуть к концу столетия

CentralAsia (CA) - Представительница Программы ООН по окружающей среде Летиция Карвало заявила, что в скором времени коралловые рифы могут исчезнут.Об этом сообщает центр новостей ООН.



По словам Корвало, процесс обесцвечивания и гибели рифов происходит гораздо быстрее, чем ожидалось.



Коралловые рифы – это геологические структуры, образованные колониальными коралловыми полипами и некоторыми видами водорослей. Коралловые рифы играют очень важную роль в жизни морских экосистем. Они являются средой обитания многих морских видов, в том числе – моллюсков и креветок. Они очищают воду, поглощая азот и углерод, а также служат своего рода волнорезами – уменьшают скорость и размер приливных волн и тем самым защищают от разрушения береговую линию.



При этом утрата кораллов обернется катастрофическими последствиями не только для морских экосистем, но и для миллионов людей, живущих в прибрежных районах и зарабатывающих добычей морепродуктов.



Эксперты ЮНЕП объясняют, что, когда температура воды поднимается, коралловые полипы вытесняют водоросли, обитающие в их тканях. Этот процесс называется «обесцвечиванием» кораллов. После этого они еще могут восстановиться, уточняют специалисты, однако если обесцвечивание продолжится, кораллы погибнут.



Этот процесс можно обратить вспять, если принять меры, которые позволят снизить температуру воды в мировом океане. В первую очередь необходимо значительно сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, подчеркивают эксперты ЮНЕП.



В последние месяцы несколько стран, на которые приходится 65% вредных выбросов, взяли на себя обязательства по сокращению эмиссий. В частности, власти Японии, Южной Кореи и стран Европы пообещали добиться «углеродной нейтральности» к 2050 году. Этот термин означает, что объемы выбросов углекислого газа не превышают его объемов, поглощаемых океаном и лесами.