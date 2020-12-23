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  23 декабря 2020
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В Кыргызстане открыли инфекционную больницу на 200 коек, профинансированную Узбекистаном

CentralAsia (KG) -  В Кадамжайском районе Баткенской области 22 декабря сдана в эксплуатацию инфекционная больница на 200 коек, построенная благодаря поддержке Узбекистана.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Узбекистана Амрилла Иноятов, руководитель аппарата полномочного представительства правительства в Баткенской области Мунарбека Насирова, министра здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, а также медработнки области.

Строительство модульной, быстровозводимой больницы, состоящей из двух корпусов, было окончено за короткое время и полностью профинансировано Узбекистаном.

В больнице созданы все необходимые условия для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, также она полностью оснащена медицинским оборудованием.

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