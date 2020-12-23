На востоке Туркменистана демонтируют банкоматы без объяснения причин

CentralAsia (TM) - В Туркменабаде начали демонтировать уличные банкоматы. Как сообщают источники turkmen.news, в число ликвидируемых попал один из самых востребованных банкоматов, расположенный на Зеленом базаре.

Также, по информации источников, ликвидированы банкоматы у торгового центра «Лебап», у отделений банков «Туркменистан» и «Халкбанк». В госучреждениях сотрудникам говорят, чтобы они пользовались для оплаты товаров картами.

Источники отмечают, что сейчас в Туркменабаде стало сложно найти посредников, которые соглашаются за 20 манатов ($0,7 по рыночному курсу) взять все проблемы с обналичиванием денег на себя. Раньше легко можно было выйти на человека, который брал у вас карту и спустя некоторое время приносил наличные. Теперь этим занимаются немногие. Те, кто все-таки продолжает оказывать эту услугу, повышают цены, порой до 100 манатов ($3,7).

О причинах демонтажа банкоматов не сообщается, но жители Туркменабада предполагают, что таким образом власти борются с очередями. В июле борьба с очередями путем демонтажа банкоматов проводилась в Ашхабаде. Однако в результате в немногочисленных магазинах, где принимается оплата картами, стали скапливаться еще большие очереди. А в Балканабаде в сентябре банкоматы вывозили за пределы областного центра.

Зарплаты, пенсии и пособия в Туркменистане уже несколько лет перечисляются на банковские карты. Но безналичная оплата не развита. Даже в тех магазинах, где есть терминалы, продавцы нередко объявляют их сломанными или взимают комиссию за оплату картой. Поэтому граждане стремятся обналичивать выплаты сразу после получения. Наличных в банкоматах не хватает на всех, что и приводит к образованию очередей.

Очереди перед банкоматами, равно как в госмагазинах, где по фиксированным ценам продают ограниченное количество продуктов первой необходимости, представляют особую опасность в период эпидемии COVID-19.

Борьба с очередями не входит в число тех мер, о которых объявляют открыто. Дело в том, что по официальной версии в Туркменистане нет не только COVID-19, но и проблем с выдачей наличных и продуктовым снабжением. Порой очереди даже пытаются «прятать» от вышестоящих чиновников и от людей, которые могут их сфотографировать. Например, покупателей просят стоять в нескольких сотнях метров от госмагазина или у черного входа. Также обналичивание денег и покупку продуктов пытаются упорядочивать путем выдачи талонов, отмечает издание.