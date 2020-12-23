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  23 декабря 2020
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В Джизаке от отравления угарным газом скончался 19-летний парень

CentralAsia (UZ) -  В Джизакской области угарным газом отравилась семья из 4 человек. 19-летний член семьи скончался, сообщает телеканал "Севимли".

Состояние 52-летнего главы семьи тяжелое, у супруги и другого члена семьи наблюдается токсическая печеночная недостаточность и токсическая пневмония.

По данным телеканала, семья использовала ручной отопительный котел. Никакого устройства для выпуска токсичного газа, выходящего из этого отопительного котла, не было установлено. В результате члены семьи отравились угарным газом.

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