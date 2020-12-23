В Узбекистане 226 человек получили китайскую вакцину от Covid-19

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 226 добровольцев, получивших в рамках испытаний китайскую вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо. Об этом 23 декабря, сообщил Минздрав республики.

«В ходе третьей фазы клинических испытаний у вакцинированных лиц не выявлено никаких неблагоприятных осложнений. Они находятся под постоянным наблюдением врачей», — сообщил Минздрав.

Как сообщалось ранее в испытаниях китайской вакцины в Узбекистане участвуют не болевшие коронавирусом лица старше 18 лет. В основном все они проживают в Ташкенте, так как там больше возможностей по контролю за состоянием пациентов.

Всего в стране будут вакцинированы 5 тыс. добровольцев для испытаний вакцины, разработанной китайской компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co.