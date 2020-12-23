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  23 декабря 2020
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Япония предоставила Узбекистану спецтехнику для ремонта дорог

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан получил от Японии на безвозмездной основе 16 машин для ремонта дорог. Их отправят четырем регионам, где ситуация с дорогами обстоит сложнее всего, сообщили в Комитете по автомобильным дорогам при Минтранспорта Узбекистана.

Как сообщается, после подписания договора с посольством Японии Узбекистан получил бесплатно 16 единиц техники для дорожного ремонта. Вмести с этим Япония предоставила и комплектующие.

Машины передадут в Сырдарью, Джизак, Хорезм и в Каракалпакстан. Техника поставлена по Программе экономического и социального развития на сумму 800 млн иен (7,3 млн долларов).

Регионы получили дорожный стабилизатор, вибрационный однобарабанный каток, вибрационный тандемный каток и каток с пневматическими шинами.

Новая техника позволит быстрее восстанавливать дороги после наводнений, оползней, дождей и других неприятностей.

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