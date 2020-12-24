Студенческая программа Фулбрайта, финансируемая правительством Монголии, отмечает 10-летие

CentralAsia (MNG) - 19 декабря 2020 года посольство США в Улан-Баторе, Монголия, и Министерство образования и науки виртуально отметили 10-летие соглашения об учреждении Программы Фулбрайта для иностранных студентов, финансируемой правительством Монголии.

Четырехчасовое онлайн-празднование включало шесть панельных дискуссий и более 30 университетских презентаций, привлекло около 750 участников и достигло десятков тысяч в Facebook и других социальных сетях.

Сессия открытия транслировалась в прямом эфире на Facebook, ее посетили более 11 500 человек, и к понедельнику, 21 декабря, ее просмотрели более 5600 раз.

Посол США в Монголии Майкл С. Клечески и министр образования и науки Монголии г-жа Цэдэвсурэн Лхагва приняли участие в открытии виртуального праздника.

В своем выступлении, открывая программу, посол Клечески сказал: «Меня всегда впечатляет, когда мне говорят, где бы это ни было, что я Фулбрайтер. Это действительно большая разница. Фулбрайт создает настоящую сеть впечатляющих и известных людей, которые объединились, чтобы оказать огромное влияние не только на какую-либо одну страну, не только на американо-монгольские отношения, но и на весь мир».

Программа Фулбрайта создает связи в сложном и меняющемся мире. Фулбрайт, возглавляемый правительством США в партнерстве со 160 странами мира, предлагает беспрецедентный международный образовательный и культурный обмен. Наша глобальная сеть Фулбрайтеров способствует взаимопониманию между Соединенными Штатами и странами-партнерами, способствует распространению знаний среди сообществ и улучшает жизнь во всем мире.

Посол Клечески продолжил: «С момента создания [двухнациональной программы] десять лет назад около 97 монголов прошли обучение в аспирантуре примерно в 50 колледжах США, включая мою альма-матер Колумбийский университет. Еще важнее ваших впечатляющих академических достижений то, чем вы все занимались с момента возвращения в Монголию. Это то, что мы очень рады услышать от вас сегодня».

Сорок выпускников программы Фулбрайта приняли участие в шести панельных дискуссиях по темам бизнеса и экономики; окружающая среда, информационные технологии; публичная политика; образование; и здоровье.

Выпускники поделились своим опытом работы в программе Фулбрайта в Соединенных Штатах и ​​своим вкладом в развитие Монголии с момента своего возвращения. Более 30 выпускников программы Фулбрайт также представили свои университеты в США, привлекая людей, заинтересованных узнать об обучении в Соединенных Штатах и ​​о студенческой программе Фулбрайта.

Самый первый участник программы Фулбрайта из Монголии побывал в США в 1994 году, и с тех пор Государственный департамент США поддержал и профинансировал почти 300 двусторонних обменов Фулбрайта между двумя странами.

В 2009 году правительство Монголии инициировало обсуждения о расширении программы Фулбрайта и создании двухнациональной программы Фулбрайта для иностранных студентов. Соединенные Штаты и Монголия подписали учредительное соглашение 15 декабря 2010 года. С момента своего создания программа позволила 97 монгольским молодым специалистам получить ученую степень в Соединенных Штатах в различных областях, включая образование, экологию, общественное здравоохранение, геологию, горнодобывающую промышленность. инженерия и многое другое.

Также, открывая мероприятие, министр образования Цэдэвсурэн сказала: «Поздравляем с 10-летием Студенческой программы Фулбрайта, финансируемой правительством Монголии. Наше сотрудничество, совместные проекты и программы с США в сфере образования расширяются и улучшаются. Одним из примеров является подписание соглашения о Бинациональной студенческой программе Фулбрайта. За последние 10 лет 97 студентов продолжили обучение по приоритетным направлениям Монголии в ведущих университетах США».

Празднование юбилея стало не только прекрасной возможностью продемонстрировать первое десятилетие успеха программы и ее результатов, но и вновь наладить контакты с выпускниками программы в различных областях, чтобы поделиться опытом и знаниями.

Министр образования Монголии добавила: «Спасибо студентам – вы – мост сотрудничества и развития наших двух стран. Мы надеемся, что вы принесете знания, полученные в рамках этой программы, в развитие Монголии посредством инновационных и продуктивных инициатив».

Соединенные Штаты и Монголия, стратегические партнеры, разделяют крепкую дружбу и приверженность делу поощрения и защиты прав человека, демократии, надлежащего управления, суверенитета, мира и процветания посредством образовательных и профессиональных программ обмена и участия выпускников.

Программа Фулбрайта — программа образовательных грантов, основанная в 1946 году и выдвинутая бывшим сенатором от штата Арканзас США Джеймсом Уильямом Фулбрайтом и финансируемая госдепартаментом, с целью укрепления культурно-академических связей между гражданами США и других стран.

Крупнейшая из финансируемых правительством США международных обменных программ в области образования, Программа Фулбрайта создавалась с целью улучшить взаимопонимание между народом Соединенных Штатов и народами других стран. Стремясь к достижению этой цели, Программа Фулбрайта предоставила более чем 300 тысячам своих участников, выбранных благодаря их научному потенциалу и лидерским качествам, возможность познакомиться с работой политических, экономических и культурных организаций других стран, обменяться идеями и положить начало совместным проектам на общее благо народов мира. Проведением Программы Фулбрайта занимается Бюро по делам образования и культуры Государственного Департамента США. Со времени основания Программы 46 800 иностранных учёных проводили исследования или преподавали в университетах США и более 45 200 американских учёных занимались аналогичной деятельностью за рубежом. Ежегодно Программа Фулбрайта присуждает около 800 грантов учёным, приезжающим в США из других стран. В настоящее время Программа Фулбрайта действует в 155 странах мира.

Основной источник финансирования Программы Фулбрайта — ежегодные ассигнования, выделяемые Конгрессом США Государственному Департаменту. Правительства стран, участвующих в программе, принимающие университеты зарубежных стран и Соединённых Штатов также вносят финансовый вклад в проведение программы, либо принимая на себя часть расходов, либо опосредованно — в виде прибавок к жалованью лектора, освобождения от платы за обучение или предоставления университетского жилья.

Обеспечивает международные образовательные обмены для студентов, учёных, преподавателей, специалистов и художников. На конкурсной основе предоставляет гранты как американским, так и зарубежным (в том числе монгольским) студентам, учёным и исследователям. Стимулирует «перекрёстное» образование, в частности американских студентов за рубежом, а зарубежных — в США. Программа Фулбрайта является одной из самых престижных наградных программ в мире среди подобных, она работает более чем в 155 странах, в 50-ти из которых функционируют специальные комиссии, руководящие программой, там же где их нет, её курирует Отдел информации и культуры посольства США.

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