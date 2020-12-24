Монголия готова активизировать переговоры по вопросам проекта Оюу-Толгой

CentralAsia (MNG) - 18 декабря представители рабочей группы правительства Монголии по обеспечению выполнения Постановления Великого Государственного Хурала №92 2019 года провела онлайн-встречу с Якобом Стаушолмом, новым исполнительным директором Rio Tinto, чтобы обсудить текущую ситуацию и вопросы, касающиеся золотодобывающего и медного проекта Оюу-Толгой.

На встрече присутствовали руководитель секретариата Кабинета министров Л.Оюун-Эрдэнэ, глава рабочей группы, министр горнодобывающей и тяжелой промышленности Г.Ёндон и другие высокопоставленные официальные лица, представляющие правительство Монголии.

От Rio Tinto: Арно Сойрат, генеральный директор Copper & Diamonds в Rio Tinto, Элиас Скафидас, финансовый директор Copper & Diamonds, Аршад Сайед, главный директор по развитию Copper & Diamonds, Амаржаргал Хэнчбиш, заместитель директора Rio Tinto Mongolia LLC и другие официальные лица присутствовали на встрече.

Как отмечается в пресс-релизе секретариата кабинета министров правительства Монголии, рабочая группа направила несколько предложений по увеличению выгод, которые Монголия получит от проекта Оюу-Толгой, а также по пересмотру и улучшению соглашений по проекту, и начала переговоры в рамках Постановление парламента No. 92.

«Из-за проблем, связанных с разрушением Rio Tinto объекта культурного наследия, которому 46 000 лет, в ходе расширения железорудного рудника в Австралии, переговоры зашли в тупик», - говорится в пресс-релизе.

«Учитывая дату вступления в силу назначения Якоба Стаушолма с 1 января 2021 года, рабочая группа выразила готовность продвигаться вперед в переговорах».

Выразив озабоченность по поводу перерасхода средств на разработку подземного рудника Оюу-Толгой, а также снижения выгод от проекта, министр Оюун-Эрдэнэ подтвердил необходимость увеличения выгод от проекта для Монголии и улучшения соответствующих соглашений и, если это необходимо, прекращения План разработки и финансирования подземного рудника Оюу-Толгой, известный как «Дубайское соглашение».

Правительственная рабочая группа ранее предлагала инвесторам рассмотреть выполнение соглашений Оюу-Толгой. Следуя этому предложению, совет директоров ООО «Оюу-Толгой» 30 ноября 2020 года утвердил решение о создании специального комитета, уполномоченного проводить независимую проверку причин перерасхода средств и задержек подземной разработки Оюу-Толгой.

Rio Tinto выразила готовность решать любые вопросы путем диалога и консенсуса и вносить определенные предложения, направленные на увеличение выгод Монголии от проекта при достижении взаимовыгодного сотрудничества.

«Рабочая группа правительства Монголии работает над интенсификацией переговоров по проекту Оюу-Толгой», - говорится в пресс-релизе.

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