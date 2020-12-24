Проект SECIM, финансируемый ЕС, создает 2000 рабочих мест в Монголии

CentralAsia (MNG) - Проект «Support Employment Creation in Mongolia - SECIM», финансируемый ЕС, создает 2000 рабочих мест в производственно-сбытовых цепочках молочной, мясной и овощной продукции в Монголии.

18 декабря 2020 года на заключительном заседании Руководящего комитета проекта «Поддержка создания рабочих мест в Монголии» (SECIM), финансируемого Европейским союзом, были подведены итоги его достижений: SECIM разработал подход для конкретной страны и продукта для развития цепочки добавленной стоимости.

За весь проектный цикл он охватил более 12 000 пастухов, овощеводов и более 80 предприятий пищевой промышленности. Как прямой результат вмешательства проекта, за последние 5 лет реализации проекта было создано около 2200 рабочих мест в производственно-сбытовых цепочках молочной, мясной и овощной продукции.

«Деньги налогоплательщиков Европейского Союза были потрачены не зря, и Европейский Союз надеется, что правительство Монголии воспроизведет инновационные подходы проекта и в других секторах», - сказал г-н. Траян Христеа, посол Европейского Союза в Монголии.

Проект SECIM был реализован на национальном и региональном уровнях для определения новых путей трудоустройства и создания достойной работы. Он укрепил цепочку создания стоимости в пяти пищевых и непродовольственных секторах: мясном, молочном, текстильном, кожевенном и овощном.

Нацеленность проекта SECIM на взаимодействие с частным сектором и усиление социального партнерства оказалась успешной в достижении поставленных целей. Эта деятельность связала основных производителей с крупными и средними предприятиями пищевой промышленности на национальном и местном уровнях. Это существенное отличие от знаменитых проектов «от фермы к рынку», в рамках которых прилагаются огромные усилия по наращиванию потенциала мелких производителей, чтобы помочь им стать полноправными игроками на рынке.

SECIM представила ряд инноваций в выбранных цепочках добавленной стоимости, выявив передовой международный опыт, подходящий для секторов цепочки добавленной стоимости в Монголии. Например, индивидуальные технологии быстрой заморозки и химчистки для овощеводства; статическая стрижка без дефектов для кожевенного сектора и механическая стрижка овец для шерсти.

В рамках проекта также был введен ряд международных стандартов (ISO) по стандартам безопасности и обработки пищевых продуктов. Сотни рабочих и служащих государственного и частного секторов прошли широкий спектр тренингов по наращиванию потенциала.

В общей сложности во встрече приняли участие 44 заинтересованные стороны, в том числе г-н Өнөрбаяр Гомбосурэн, государственный секретарь Министерства труда и социальной защиты, а также председатель Руководящего комитета г-н Траян Христеа, посол Европейского союза в Монголии, г-н. Болорчулуун, директор Департамента планирования политики Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, а также директор национального проекта SECiM C2, г-н Винод Ахуджа, представитель ФАО в Монголии, г-н Али Бадарнех, начальник отдела устойчивых продовольственных систем Департамента агробизнеса , Руководитель проекта ЮНИДО, представители правительства аймака, обрабатывающей промышленности, профессиональные партнеры ассоциации.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения