Армения примет председательство в РАИТ СНГ и Монголии в 2021 году

CentralAsia (MNG) - В 2021 году Армения примет председательство в Региональном альянсе инспекций труда Содружества Независимых Государств и Монголии (РАИТ СНГ и Монголия). Более того, в следующем году в Армении состоится Главная конференция альянса.

Решение было принято вчера, 23 декабря во время Главной конференции Альянса, сообщает Инспекция труда и здравоохранения Армении.

Акмадий Сарбасов, представитель Казахстана (председательствовавший на основной конференции), особо остановился на действиях Инспекции здравоохранения и труда Армении по созданию единой информационной платформы Альянса.

Начальник инспекции труда и здравоохранения Армении Акоп Авагян счел вступление на пост председателя Альянса большой ответственностью и выразил благодарность за оказанное доверие. В своем выступлении Авагян отметил, что хотя последний год был тяжелым для инспекции, она провела масштабную работу.

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации, вице-президент Международной ассоциации инспекций труда Иван Шкловец выразил надежду, что в следующем году в Армении будут реализованы несколько новых инновационных проектов по цифровизации.

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