Азиатско-Тихоокеанские движения за развитие предпринимательства охватывают молодежь Монголии

CentralAsia (MNG) - Развитие молодежного предпринимательства имеет решающее значение для решения проблем развития Монголии и ускорения достижения целей в области устойчивого развития, учитывая, что одну треть населения Монголии составляет молодежь в возрасте от 15 до 34 лет.

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Монголии в сотрудничестве с региональным центром ПРООН в Бангкоке, Управлением губернатора города Улан-Батор и Агентством науки, промышленного развития и инноваций (Science, Industrial Development and Innovation Agency - SIDIA) совместно организуют двухдневное мероприятие «Mongol Enterprise Adventure» вебинар, цель которого — поддержать молодежь с помощью инструментов и ресурсов для предприимчивого развития.

Мероприятие является частью региональной платформы расширения экономических возможностей молодежи #Activated2030 и инициативы Youth Co: Lab, совместно возглавляемой ПРООН и фондом Citi — крупнейшим движением молодежного предпринимательства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Молодежь Монголии получит возможность узнать о региональных программах поддержки инновационного предпринимательства, услышав вдохновляющие истории и опыт признанных на мировом и местном уровне успешных молодежных лидеров, основателей стартапов и тех, кто меняет правила игры.

В нем приняли участие сотни участников со всей страны, включая социальных предпринимателей, сообщества стартапов, студентов университетов, отделы и агентства молодежных инициатив по развитию, а также инновационные центры #HUB, координаторов ЦУР, волонтеров, представителей частного сектора и местную молодежь. онлайн-мероприятие по наращиванию потенциала.

Панельные дискуссии с приглашенными спикерами охватывали такие темы, как воплощение идей в действия, развитие предпринимательского мышления и инструменты личного брендинга. Во время вебинара участники рассказали о последних тенденциях в бизнесе, стратегиях и решениях для преодоления проблем во время и после периода COVID-19.

Г-жа Нашида Саттар, заместитель постоянного представителя ПРООН в Монголии, поблагодарила молодежь за усилия по развитию своих предпринимательских навыков и заявила: «В рамках проекта #Actived2030 мы подчеркиваем три ключевые области, которые помогут вам, включая зарабатывание на жизнь, активное гражданство и будучи предпринимателем. Эти навыки будут играть такую важную роль в вашем будущем после 2020 года».

Кроме того, новейшие электронные платформы, такие как Zoom и Mentimeter, создали конкурсы викторин по накоплению знаний и онлайн-консультации, модерируемые для продвижения мероприятий #Activated2030 для поддержки новых стартапов, инициатив и расширения деятельности в местных инновационных центрах #HUB.

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