Монголо-кубинские стороны обменялись мнениями о производстве продуктов BIORAT

CentralAsia (MNG) - 21 декабря министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности З.Мэндсайхан принял посла Республики Куба в Монголии Рауля Дельгадо.

Поскольку в этом году отмечается 60-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Кубой, стороны отметили, что особое внимание будет уделено дальнейшему расширению сотрудничества в области экономики, бизнеса и инвестиций двух стран, а также укреплению партнерства в в пищевой, сельскохозяйственной и легкой промышленности.

Кроме того, стороны обсудили проведение совместных исследований по разработке технических руководств по широкому использованию продуктов BIORAT на пастбищах Монголии и производству дорогостоящего BIORAT на внутреннем рынке с использованием пшеницы в качестве сырья для производства.

БИОРАТ — это природный родентицид, который очень эффективен против крыс и мышей. С давних времен развитие населенных пунктов сопровождалось нашествием крыс. Эти животные вредны как для здоровья человека, так и для экономической деятельности, а иногда приводили к неустойчивым ситуациям для проживания и деятельности человека. В сотрудничестве с Институтом защиты растений Монголии Куба успешно протестировала BIORAT для борьбы с грызунами. Продукт внесен в список биопрепаратов для использования в Монголии.

Министру были также представлены предложения, включая изучение возможностей и сотрудничество в использовании биопродуктов для защиты растений, дезинфекции и стерилизации в сельскохозяйственном секторе Монголии.

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