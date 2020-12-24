В Монголии коронавирус выявлен еще у 6 человек

CentralAsia (MNG) - За прошедшие сутки в Монголии проведено 11 800 ПЦР тестов на коронавирус и выявлено 6 новых случаев. А также сегодня из НИЦИЗ выписаны 43 пациента, вылечившись от коронавируса. Об этом 24 декабря на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Из 6 новых случаев 1 — пассажир рейса Токио — Улан-Батор, остальные местные случаи передачи.

Согласно последним данным Минздрава, на сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Монголии составляет 1069 человек, из них 584 пациента полностью выздоровели, 476 — стационарно лечатся.

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