CentralAsia (TJ) - Узбекистан возобновил подачу природного газа на север Таджикистана. Поставки голубого топлива начались спустя неделю после того, как президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил сократить экспорт голубого топлива и удовлетворять, в первую очередь, потребности внутри страны.

На прошлой неделе глава Узбекистана в ходе видеоселекторного совещания отметил, что осенью рано ударили заморозки, вследствие чего отрасли и регионы оказались не готовы к зиме. По словам Мирзиёева, Узбекистан испытывает нехватку в 20 миллионах кубометрах газа в сутки. Как отразится решение узбекского президента о сокращении экспорта природного газа на соседние страны, в том числе, Таджикистан – пока неизвестно.

Представители компании «Сугдиёнгаз» 23 декабря на церемонии в местечке Чашмаи Арзана города Худжанд сообщили о возобновлении поставок природного газа из Узбекистана. Глава компании Абдухаким Суфиевсказал, что Узбекистан продает каждые 1 тысяч кубометров природного газа за $130. «Десять лет назад мы были вынуждены покупать узбекский газ по цене $340-$360 за тыс. кубометров», отметил Суфиев.

В настоящее время многие жители Худжанда вынуждены пользоваться сжиженным газом, каждый литр которого стоит 4 сомони. По словам представителей «Сугдиёнгаза», после восстановления газового оборудования в частных и многоквартирных домах жители будут платить за природный газ в два раза меньше.

Узбекистан приостановил поставки природного газа в Таджикистан в 2012 году. В последний раз Таджикистан закупал природный газ в Узбекистане в конце 2011 года по цене $370 за тысячу кубометров. В то время эксперты считали цену за газ «политизированной», говоря о недружелюбной политике тогдашнего узбекского президента Ислама Каримова. Основными потребителями импортируемого из Узбекистана «голубого топлива» тогда являлись ГУП «Таджикская алюминиевая компания», Душанбинский цементный завод и некоторые другие промышленные предприятия. В дома жителей Таджикистана природный газ не подавался из-за его высокой стоимости.

Весной 2018 года Узбекистан возобновил поставки природного газа в Таджикистан посредством газопровода «Музрабад-Душанбе» пропускной способностью 125 тысяч кубометров в час. Сообщалось, что поставки будут осуществляться в небольших объемах для таджикских промышленных предприятий.

Узбекистан в нынешнем году увеличил объем поставок природного газа в Таджикистан. В 2020 году поставок узбекского «голубого топлива» в Таджикистан составил в среднем 22 млн кубометров в месяц, что почти в два раза больше прошлогоднего среднемесячного объема. Узбекистан продает каждые 1 тысяч кубометров природного газа Таджикистану за $120-130, что на $20-30 меньше его стоимости на мировом рынке. По данным «Таджиктрансгаза», за 11 месяцев потребители в Таджикистане получили около 250 млн кубометров узбекского голубого топлива.

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