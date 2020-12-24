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  24 декабря 2020
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Асакинский автомобильный завод приостановит работу со следующего месяца

CentralAsia (UZ) -  В январе следующего года автозавод в Асаке будет остановлен. Как сообщает пресс-служба АК «Узавтосаноат», эта работа проводится с целью проведения всех необходимых процессов модернизации на производстве.

Как сообщается, компания UzAuto Motors по итогам совместной работы с американским автопроизводителем GM получила сертификат стандартов качества BIQ4 (build in quality).

Повышение требований к стандартам качества окажет прямое влияние на все модели Chevrolet, поэтому автомобильный завод в Асаке будет закрыт в следующем месяце для проведения модернизации.

Дилерская сеть Chevrolet во всех регионах Узбекистана будет переведена на новые стандарты. «Изменения коснутся переоформления дилерских центров в соответствие с новым брендбуком Chevrolet, что является необходимым условием для продолжения работы», - говорится в заявлении.

В компании отметили, что с дилерами, не соответствующими новым стандартам, будут расторгнуты дилерские контракты.

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