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  24 декабря 2020
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В Туркменистане запретили новогодние корпоративы

CentralAsia (TM) -  В туркменских министерствах, ведомствах и всех учреждениях, независимо от форм собственности, «в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе и мире» запретили проводить новогодние мероприятия. Об этом 23 декабря сообщило издание Orient.

Также запрещено проводить массовые мероприятия в учреждениях общественного питания. Вместо этого кафе и рестораны должны будут организовать доставку заказанных блюд клиентам. Запрещаются также детские утренники в образовательных учреждениях, хотя их рекомендуется проводить онлайн. Наконец, гражданам рекомендуется встречать Новый год дома, отказавшись от походов в гости.

Власти страны отрицают факт проникновения COVID-19 в Туркменистан. Все ограничения позиционируются как «профилактические».


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