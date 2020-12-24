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  24 декабря 2020
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В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 13 071 человека

CentralAsia (TJ) -  За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за 23 декабря 41 человек был выписан из медучреждений после выздоровления, за сутки случаев смерти не выявили.

Общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 13 071 человека, из них выздоровели 12 536 пациентов или 95,9% инфицированных, скончались 89 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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