В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 13 071 человека

- Таджикистан, общество
- 9:46, 24 декабря 2020
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CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
Также за 23 декабря 41 человек был выписан из медучреждений после выздоровления, за сутки случаев смерти не выявили.
Общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 13 071 человека, из них выздоровели 12 536 пациентов или 95,9% инфицированных, скончались 89 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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