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  24 декабря 2020
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В Фергане загорелась ёлка у главного рынка (видео)

CentralAsia (UZ) -  Днём 23 декабря текущего года перед входом на центральный фермерский рынок в Фергане загорелась искусственная 4-х метровая елка, сообщает УЧС Ферганской области.

Пр данным ведомства, пожар возник в 13:27 и был потушен в 13:33.

На место происшествия прибыл глава регионального управления МЧС. В пожаре был задействован один пожарный. О жертвах или жертвах среди гражданского населения не сообщается.

Администрация Ферганской области и Управление по чрезвычайным ситуациям призвали жителей региона и руководителей предприятий, организаций и учреждений не устанавливать елки произвольно без согласия соответствующих органов.

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