На утро 24 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 754 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 754 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 24 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 118;

- город Алматы - 90;

- Восточно-Казахстанская область - 66;

- Костанайская область - 65;

- Северо-Казахстанская область - 63;

- Алматинская область - 60;

- Павлодарская область - 60;

- Атырауская область - 59;

- Акмолинская область - 57;

- Карагандинская область - 35;

- Западно-Казахстанская область - 27;

- Мангистауская область - 18;

- Жамбылская область - 15;

- Туркестанская область - 8;

- город Шымкент - 7;

- Актюбинская область - 4;

- Кызылординская область - 2.

Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 149 462 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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