На утро 24 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 754 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 754 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 24 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 118;
- город Алматы - 90;
- Восточно-Казахстанская область - 66;
- Костанайская область - 65;
- Северо-Казахстанская область - 63;
- Алматинская область - 60;
- Павлодарская область - 60;
- Атырауская область - 59;
- Акмолинская область - 57;
- Карагандинская область - 35;
- Западно-Казахстанская область - 27;
- Мангистауская область - 18;
- Жамбылская область - 15;
- Туркестанская область - 8;
- город Шымкент - 7;
- Актюбинская область - 4;
- Кызылординская область - 2.
Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 149 462 случая коронавируса.