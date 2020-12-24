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  24 декабря 2020
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Первый случай заражения новым штаммом COVID-19 зафиксирован в Азии

CentralAsia (CA) -  В Сингапуре выявлен первый случай заражения новым штаммом кoронавируса, сообщает телеканал CNA.

Новый «британский» штамм выявлен у студентки, недавно вернувшейся из Великобритании, заявили в Минздраве страны.

Девушка вернулась в Сингапур 6 декабря. Уже на следующий день у нее была повышенная температура, 8 декабря она получила положительный результата теста на COVID-19.

В ведомстве сообщили, что в связи с распространением нового штамма коронавируса в Великобритании Национальная лаборатория общественного здравоохранения Сингапура проводит секвенирование генома COVID-19 у заразившихся, недавно вернувшихся из Европы.

В период с 17 ноября по 17 декабря в общей сложности вирус был выявлен у 31 человека, вернувшегося в Сингапур из стран Европы.

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