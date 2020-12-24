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  24 декабря 2020
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За сутки в Казахстане от COVID-19 выздоровели более 1,5 тыс. человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1553 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 135 063 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 16 390;

- Алматы - 16 330;

- Восточно-Казахстанская область - 15 044;

- Атырауская область - 11 908;

- Карагандинская область - 11 113;

- Западно-Казахстанская область - 7845;

- Северо-Казахстанская область - 7418;

- Костанайская область - 7011;

- Павлодарская область - 6916;

- Акмолинская область - 5813;

- Алматинская область - 5650;

- Шымкент - 5288;

- Жамбылская область - 4532;

- Мангистауская область - 3523;

- Актюбинская область - 3504;

- Туркестанская область - 3490;

- Кызылординская область - 3288.

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