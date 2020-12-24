За сутки в Казахстане от COVID-19 выздоровели более 1,5 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1553 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 135 063 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 16 390;
- Алматы - 16 330;
- Восточно-Казахстанская область - 15 044;
- Атырауская область - 11 908;
- Карагандинская область - 11 113;
- Западно-Казахстанская область - 7845;
- Северо-Казахстанская область - 7418;
- Костанайская область - 7011;
- Павлодарская область - 6916;
- Акмолинская область - 5813;
- Алматинская область - 5650;
- Шымкент - 5288;
- Жамбылская область - 4532;
- Мангистауская область - 3523;
- Актюбинская область - 3504;
- Туркестанская область - 3490;
- Кызылординская область - 3288.
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