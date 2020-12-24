Фото — Ташкент в ожидании Нового года

CentralAsia (UZ) - Столица Узбекистана готовится к празднику. Новогодним настроением в Ташкенте поделилось издание Анонс.уз.

Город украшают яркими разноцветными инсталляциями, повсюду нарядные ёлочки. В фоторепортаже показаны две локации города, которые стоит посетить - Humo Arena и Главная ёлка страны, расположившаяся, как и в прошлом году на улице Истиклол, у Национальной библиотеки Узбекистана.