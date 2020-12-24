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  24 декабря 2020
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В США два пассажира выпрыгнули из движущегося самолета

CentralAsia (CA) -  В США двое пассажиров авиакомпании Delta Airlines, который направлялся из Нью-Йорка в Атланту, открыли аварийный выход самолета на ходу и выпрыгнули из него. Об этом сообщает телеканал CNN.

Когда авиалайнер начал двигаться в сторону взлетной полосы, двое пассажиров — 31-летний Антонио Мердок и 23-летняя Брианна Греко — открыли дверь, активировали надувной трап и выпрыгнули на землю вместе с собакой.

Как рассказали другие пассажиры самолета, Мердок и Греко вели себя вежливо – поменялись местами и сидели в хвосте лайнера, чтобы удобнее было везти собаку. Затем пара перешла в переднюю часть самолета, после чего пассажиры заметили, как туда побежали представители экипажа.

После инцидента нарушителей задержала полиция, им предъявили обвинение в незаконном проникновении в кабину самолета, а также в создании ситуации, которая угрожала безопасности других людей, а их собаку направили в приют для животных в Бруклине.

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