Вся территория Италии вошла в «красную зону» по коронавирусу

CentralAsia (CA) - За минувшую неделю число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 4,5 млн человек, сообщили в ВОЗ. Это самый высокий показатель с начала пандемии.



Как сообщает телеканал Euronews, в Италии недельное количество инфицированных увеличилось на 112 тысяч. Премьер-министр объявил всю территорию «красной зоной». С 24 декабря по 6 января запрещено выходить из дома без надобности, закрыты магазины, за исключением продуктовых и аптек, нельзя переезжать из региона в регион, не работают бары и рестораны.



«Нам пришлось выбросить продукты, которые мы закупили на период Рождества и кануна Нового года. Впридачу ко всему нам пришлось отменить до 80 бронирований на весь период», - говорит Паскуале Бомбардьери, владелец римского ресторана.



Число летальных исходов от коронавируса выросло в Италии за последние сутки на 628, по данным Минздрава. Больше всего заражений коронавирусом (более 3 тысяч) - в северной области Венето. В Риме улицы выглядят непривычно, отмечает телеканал.



Вчера стало известно, что 500 семей жертв COVID-19 подают гражданский иск, требуя от главы правительства Джезеппе Конте, министра здравоохранения Роберто Сперанцы и главы самого пострадавшего региона Ломабрдии Аттилио Фонтаны 100 млн евро в связи с серьёзными упущениями в ходе первой волны эпидемии.



Многие в Италии надеются, что наступающий 2021 год будет гораздо счастливее.

