ЕС предоставил пакеты помощи уязвимым людям Монголии, пострадавшим от COVID-19

CentralAsia (MNG) - При финансовой поддержке Европейского Союза Каритас Чехия в Монголии передала Красному Кресту Монголии гуманитарные посылки на сумму 64 миллиона тугриков (18 200 евро). Помощь будет распределена среди 520 домохозяйств, которые столкнулись с проблемами в результате пандемии COVID-19 и связанного с ней чрезвычайного положения.

В пакеты гуманитарной помощи входят предметы первой необходимости для питания, гигиены и образования для детей. Основными получателями пакетов помощи являются семьи работников по сбору отходов в Улан-Баторе, поскольку CCR уже более десяти лет реализует проекты в секторе управления отходами в Монголии.

«Европейский Союз осознает трудности, с которыми сталкивается уязвимое население из-за чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, в Монголии. В этом году ЕС выделил в общей сложности 37,5 миллиона евро на поддержку сектора здравоохранения, экономики и социального обеспечения Монголии. Я рад, что с этими предметами первой необходимости в этих пакетах Европейский Союз может поддержать 520 домашних хозяйств, преодолевших трудности», - сказал посол Европейского Союза в Монголии Траян Христеа.

«Монголия борется с COVID-19 с момента его вспышки в начале этого года, и мы были одной из последних стран, где не была местная передача. С тех пор, как Монголия зарегистрировала свою первую местную передачу, правительство Монголии принимает меры по сдерживанию распространения COVID-19 среди населения. При уровне всеобщей готовности и полной изоляции страны на определенный период времени это оказывает большое социально-экономическое воздействие на уязвимое население. ОККМ рада работать со своими партнерами, чтобы охватить это население, и я уверена, что эта поддержка поможет ослабить воздействие», - сказала Болормаа Нордов, генеральный секретарь Общества Красного Креста Монголии.

Европейский Союз и Монголия установили дипломатические отношения в 1989 году, а ЕС представлен в Монголии с ноября 2017 года, когда была создана делегация. Делегация ЕС отвечает за поддержание официальных отношений между Монголией и ЕС, тесно сотрудничая с дипломатическими миссиями государств-членов ЕС.

CCR или Каритас Чешская Республика в Монголии стремится улучшить жизнь тысяч людей с помощью образования, содействия устойчивому развитию, расширения прав и возможностей местных сообществ и маргинализированных групп. С 2006 года CCR реализовал более 20 проектов в 15 различных провинциях Монголии, уделяя особое внимание дошкольному и профессиональному образованию, социальной работе, восстановлению средств к существованию, гуманитарной помощи, предотвращению рисков стихийных бедствий, сельскому хозяйству, окружающей среде и переработке отходов.

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