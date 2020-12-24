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  24 декабря 2020
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Умерла британская топ-модель Стелла Теннант

CentralAsia (CA) -  В возрасте 50 лет умерла известная британская модель Стелла Теннант. О смерти сообщила ее семья.

«С большой печалью мы объявляем о скоропостижной кончине Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года», - передает сообщение близких покойной ВВС.

Причины внезапной смерти модели не приводятся. В полиции уточнили, что в обстоятельствах кончины Теннант, наступившей через пять дней после ее юбилея, не усматривается ничего подозрительного.

Шотландская модель сделала себе имя в начале 1990-х годов, появляясь в фотосессиях на страницах Vogue и Harper's Bazaar.

Она участвовала в показах Versace и Александра Маккуина и рекламных кампаниях брендов Calvin Klein, Жана-Поля Готье и Burberry.

Теннант принимала участие в закрытии Олимпиады 2012 года в Лондоне вместе с другими британскими моделями, среди которых были Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.

В модном доме Versace воздали почести модели, назвав ее многолетней музой Джанни Версаче и другом семьи.

Теннант, аристократка с андрогинной внешностью, была внучкой 11-го герцога Девонширского Эндрю Кэвендиша и герцогини Деборы Кавендиш, в девичестве Митфорд.

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