Умерла британская топ-модель Стелла Теннант

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- 11:26, 24 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - В возрасте 50 лет умерла известная британская модель Стелла Теннант. О смерти сообщила ее семья.
«С большой печалью мы объявляем о скоропостижной кончине Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года», - передает сообщение близких покойной ВВС.
Причины внезапной смерти модели не приводятся. В полиции уточнили, что в обстоятельствах кончины Теннант, наступившей через пять дней после ее юбилея, не усматривается ничего подозрительного.
Шотландская модель сделала себе имя в начале 1990-х годов, появляясь в фотосессиях на страницах Vogue и Harper's Bazaar.
Она участвовала в показах Versace и Александра Маккуина и рекламных кампаниях брендов Calvin Klein, Жана-Поля Готье и Burberry.
Теннант принимала участие в закрытии Олимпиады 2012 года в Лондоне вместе с другими британскими моделями, среди которых были Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.
В модном доме Versace воздали почести модели, назвав ее многолетней музой Джанни Версаче и другом семьи.
Теннант, аристократка с андрогинной внешностью, была внучкой 11-го герцога Девонширского Эндрю Кэвендиша и герцогини Деборы Кавендиш, в девичестве Митфорд.