Умерла британская топ-модель Стелла Теннант

CentralAsia (CA) - В возрасте 50 лет умерла известная британская модель Стелла Теннант. О смерти сообщила ее семья.



«С большой печалью мы объявляем о скоропостижной кончине Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года», - передает сообщение близких покойной ВВС.



Причины внезапной смерти модели не приводятся. В полиции уточнили, что в обстоятельствах кончины Теннант, наступившей через пять дней после ее юбилея, не усматривается ничего подозрительного.



Шотландская модель сделала себе имя в начале 1990-х годов, появляясь в фотосессиях на страницах Vogue и Harper's Bazaar.



Она участвовала в показах Versace и Александра Маккуина и рекламных кампаниях брендов Calvin Klein, Жана-Поля Готье и Burberry.



Теннант принимала участие в закрытии Олимпиады 2012 года в Лондоне вместе с другими британскими моделями, среди которых были Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.



В модном доме Versace воздали почести модели, назвав ее многолетней музой Джанни Версаче и другом семьи.



Теннант, аристократка с андрогинной внешностью, была внучкой 11-го герцога Девонширского Эндрю Кэвендиша и герцогини Деборы Кавендиш, в девичестве Митфорд.