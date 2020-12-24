За сутки в Узбекистане выявили 141 новый случай коронавируса. Всего 76 456

- Узбекистан, общество
- 11:37, 24 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23 декабря количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 76 456 (+141).
По данным Минздрава, новые случаи были выявлены в 7 регионах страны, при этом 107 случаев только в городе Ташкенте.
Всего по стране выздоровели от коронавируса 73 746 (+157) человек, показатель выздоровления составляет 97%.
Из 2098 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 168 находятся в тяжёлом состоянии, 32 - в критическом.