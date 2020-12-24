За сутки в Узбекистане выявили 141 новый случай коронавируса. Всего 76 456

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23 декабря количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 76 456 (+141).

По данным Минздрава, новые случаи были выявлены в 7 регионах страны, при этом 107 случаев только в городе Ташкенте.

Всего по стране выздоровели от коронавируса 73 746 (+157) человек, показатель выздоровления составляет 97%.

Из 2098 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 168 находятся в тяжёлом состоянии, 32 - в критическом.