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  24 декабря 2020
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За сутки в Узбекистане выявили 141 новый случай коронавируса. Всего 76 456

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23 декабря количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 76 456 (+141).

По данным Минздрава, новые случаи были выявлены в 7 регионах страны, при этом 107 случаев только в городе Ташкенте.

Всего по стране выздоровели от коронавируса 73 746 (+157) человек, показатель выздоровления составляет 97%.

Из 2098 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 168 находятся в тяжёлом состоянии, 32 - в критическом.

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