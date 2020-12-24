Стартовал первый диалог женщин-лидеров стран Центральной Азии

CentralAsia (CA) - Вчера, 23 декабря группа женщин-лидеров, представляющих страны Центральной Азии и Организацию Объединенных Наций, инициировали создание новой платформы — Центральноазиатской группы женщин-лидеров для поддержки женщин в регионе в достижении более заметной политической, экономической и социальной роли и расширении возможностей оказывать большее влияние на процессы принятия решений по вопросам, связанным с миром, стабильностью и развитием в регионе.



Запуск платформы состоялся в рамках диалога женщин-лидеров из государств Центральной Азии, организованного Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) и Региональным бюро ПРООН для Европы и Содружества Независимых Государств.



Специальный представитель Генерального секретаря и Глава РЦПДЦА, Наталья Герман, в партнёрстве с Региональным директором Регионального бюро ПРООН для Европы и СНГ, Мирьяной Сполярич Эггер, организовали встречу с Танзилой Нарбаевой, спикером парламента Узбекистана, Гульшат Маммедовой, спикером парламента Туркменистана, Гульмирой Исимбаевой, заместителем спикера парламента Казахстана, Эльвирой Сурабалдиевой, вице-премьер-министром Кыргызстана, а также с Хилолби Курбонзода, председателем Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана.



В ходе встречи участницы подтвердили приверженность государств-членов ООН глобальной повестке дня «Женщины, мир и безопасность», повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и десятилетия действий по достижению глобальных целей.



Представители Центральноазиатских государств приняли декларацию, в которой обязались эффективно использовать потенциал женщин-руководителей во всей Центральной Азии. Они также единогласно одобрили кандидатуру Танзилы Нарбаевой в качестве председательствующей диалога женщин-лидеров Центральной Азии на 2021 год.