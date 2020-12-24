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  24 декабря 2020
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В Узбекистане девушку пытались украсть, она выбросилась из авто на ходу и погибла

CentralAsia (UZ) -  В Наманганской области двое мужчин 18 и 23 лет украли 16-летнюю девушку. Похищенная выпрыгнула из автомобиля на полном ходу и позднее скончалась в больнице, сообщило издание «Дарё».

Как сообщается, инцидент произошел 20 декабря в Нарынском районе. Мужчины под воздействием алкогольных напитков в 23:30 позвали 16-летнюю девушку и разговаривали с ней о ее подруге, которая нравилась одному из мужчин. После разговора граждане решили украсть девушку и силой посадили ее в автомобиль модели Damas.

Испуганная девушка, открыв дверь автомобиля, выбросилась из машины на ходу. Один из виновников инцидента, не оказав помощь, сбежал с места происшествия, а второй виновник доставил девушку в больницу. В результате происшествия девушка скончалась в больнице от полученных травм. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что погибшая проживала в арендованном доме вместе с подругами и готовилась к поступлению в вуз.

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