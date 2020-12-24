Падение метеорита в Китае попало на видео

кадр из видео

CentralAsia (CA) - В китайской профинции Цинхай 23 декабря в 7:25 утра по местному времени сейсмологический центр Китая зафиксировал падение объекта, похожего на метеорит.

«Это шикарный суперболид. Очень длительный: около 29 секунд. Видимо, вошел почти по касательной: наклон траектории к горизонтали меньше 10 градусов», - рассказал РИА Новости ученый Сергей Замоздра, изучавший падение в 2015 году метеорита в Челябинской области.



Он является кандидатом физико-математических наук и доцентом кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета.