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  24 декабря 2020
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Падение метеорита в Китае попало на видео
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  В китайской профинции Цинхай 23 декабря в 7:25 утра по местному времени сейсмологический центр Китая зафиксировал падение объекта, похожего на метеорит.

«Это шикарный суперболид. Очень длительный: около 29 секунд. Видимо, вошел почти по касательной: наклон траектории к горизонтали меньше 10 градусов», - рассказал РИА Новости ученый Сергей Замоздра, изучавший падение в 2015 году метеорита в Челябинской области.

Он является кандидатом физико-математических наук и доцентом кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета.

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