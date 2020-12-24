Падение метеорита в Китае попало на видео
- Азия и мир, происшествия
- 12:00, 24 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - В китайской профинции Цинхай 23 декабря в 7:25 утра по местному времени сейсмологический центр Китая зафиксировал падение объекта, похожего на метеорит.
«Это шикарный суперболид. Очень длительный: около 29 секунд. Видимо, вошел почти по касательной: наклон траектории к горизонтали меньше 10 градусов», - рассказал РИА Новости ученый Сергей Замоздра, изучавший падение в 2015 году метеорита в Челябинской области.
Он является кандидатом физико-математических наук и доцентом кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета.