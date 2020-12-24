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  24 декабря 2020
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Узбекистан в 2021 году намерен привлечь $7,5 млрд инвестиций

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан планирует в следующем году привлечь свыше 7,5 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций. Об этом было сказано накануне в ходе совещании под руководством президента Шавката Мирзиеева, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании были осуждены вопросы эффективности проводимой в Узбекистане работы и основных задач на 2021 год в сфере инвестиций и внешней торговли. Определены меры по полному и своевременному освоению инвестиционных средств в рамках каждого проекта. Поручено принять меры по своевременной реализации за счет этих инвестиций 226 крупных проектов.

Прогнозируется, что в следующем году объем экспорта из Узбекистана достигнет около 17 млрд долларов США. В связи с этим ответственным лицам было дано указание заблаговременно заключать экспортные контракты и с 1 января наладить систему предэкспортного финансирования за счет Фонда поддержки экспорта.

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