Человечество погубят новые болезни, передающиеся от животных людям, - CNN

CentralAsia (CA) - Человечество сталкивается с неизвестным количеством новых смертельных вирусов, появляющихся из тропических влажных лесов Африки, рассказывает профессор Жан-Жак Муембе Тамфум.



Он в 1976 году участвовал в выявлении вируса Эболы и с тех пор занимается поиском новых болезнетворных микроорганизмов.



«В нашем мире будут появляться все новые патогены. А это является угрозой человечеству», - рассказал он телеканалу CNN.



Будучи молодым ученым, Муембе брал первые образцы крови у жертв таинственной болезни, которая вызывала кровотечение и убила около 88% пациентов, а также 80% медперсонала, работавшего в госпитале Ямбуку, где она была впервые обнаружена.



Пробирки с кровью отправляли в Бельгию и США, и ученые обнаружили в образцах вирус в форме червя. Они назвали его «Эбола» по названию близкой к месту вспышки реки в Заире.



Для выявления Эболы была создана целая сеть, связавшая отдаленные районы африканских тропических лесов с передовыми западными лабораториями.



Сегодня же Запад вынужден полагаться на африканских ученых из Конго и других стран, рассчитывая на то, что они станут передовыми стражами, предупреждающими о будущих болезнях, передает телеканал.



Как заявил Муембе, человечеству следует ждать появления новых зоонозов, как называют инфекции, передаваемые от животного человеку. Среди них желтая лихорадка, различные формы гриппа, бешенство, бруцеллез и болезнь Лайма. Часто переносчиками заболевания становятся грызуны и насекомые. Они и прежде вызывали эпидемии и пандемии.



ВИЧ появился от определенного вида шимпанзе и мутировал, став современной чумой мирового масштаба. Вирусы атипичной пневмонии, ближневосточного респираторного синдрома и COVID-19, который известен как SARS-CoV-2 — все это коронавирусы, перешедшие к человеку из неизвестных «резервуаров» мира животных. Так вирусологи называют естественных хозяев вирусов.



С тех пор как в 1901 году была обнаружена первая передающаяся от животного к человеку инфекция (желтая лихорадка), ученые нашли еще как минимум 200 вирусов, вызывающих болезнь у человека. По данным исследования профессора Марка Вулхауса, занимающегося инфекционной эпидемиологией в Эдинбургском университете, ученые ежегодно находят по три-четыре вируса. Большинство из них переносят животные.



Эксперты говорят, что рост числа новый вирусов — это результат разрушения экологической среды и торговли дикими животными.



Когда у животных исчезает естественная среда обитания, крупные звери вымирают, а крысы, летучие мыши и насекомые выживают. Они могут жить рядом с человеком и часто становятся переносчиками новых заболеваний.



Ученые связывают прошлые вспышки Эболы с вторжением человека в тропические влажные леса. В одной исследовательской работе за 2017 год ученые взяли спутниковые снимки и определили, что 25 из 27 вспышек Эболы в пределах природной зоны влажных тропических лесов западной и центральной Африки с 2001 по 2014 год начались в местах, где двумя годами ранее осуществлялась вырубка деревьев. Они также выяснили, что вспышки природно-очаговой Эболы возникали в местах высокой плотности населения и там, где для вируса складывались благоприятные условия. Но значимость вырубки лесов почти не зависела от этих факторов.



За первые 14 лет 21-века в бассейне реки Конго тропические леса были вырублены на площади размером с Бангладеш. ООН предупреждает, что если уничтожение лесов и рост численности населения будет продолжаться, к концу века тропические влажные леса в Республике Конго могут исчезнуть полностью. В этом случае живущие там животные и переносимые ими вирусы будут чаще сталкиваться с человеком, вызывая новые, зачастую катастрофические последствия.



Междисциплинарная группа ученых из США, Китая, Кении и Бразилии посчитала, что если тратить 30 миллиардов долларов в год на проекты по защите тропических лесов, прекращению торговли дикими животными и фермерства, этого будет достаточно, чтобы предотвратить будущие пандемии.



Когда новый вирус начинает циркулировать среди людей, последствия непродолжительных контактов на краю леса или на рынке живых животных могут быть катастрофическими. Это показал COVID-19. Это доказала Эбола. Авторы большинства научных публикаций исходят из того, что если человечество продолжит уничтожать естественную среду обитания животных, будут появляться все новые инфекционные заболевания. Это лишь вопрос времени.



Решение проблемы понятно, отмечает автор. Защитить леса, чтобы спасти человечество. Ведь в арсенале у матушки-природы немало смертоносного оружия.