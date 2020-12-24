Школьники из Монголии завоевали 3 серебра 4 бронзы на Международной олимпиаде по биологии

CentralAsia (MNG) - С 4 по 6 декабря 2020 года более 3000 учеников из 34 стран соревновались виртуально по биологии в 7-9 и 10-12 классах.

Монгольские школьники успешно приняли участие в международном конкурсе STEMCO по классу биологии (Bioco). BioCo — это международное олимпиадное соревнование по биологии, которое является частью структуры StemCo. Он разработан, чтобы стимулировать открытие и развитие учащимися основных компетенций в глобализированном мире с помощью искусно созданных инструментов.

Биология была разделена на две основные категории: 7-9 классы (junior) и 10-12 классы (senior), и монгольские ученики завоевали в общей сложности 3 серебряных, 4 бронзовых медалей и 4 специальных места.

В категории junior, ученик 9-го класса, школы №1 аймака Архангай, Рэнцэндоржийн Баасанхуу завоевал бронзовую медаль.

А в категории senior, Нямдоржийн Золжаргал школы Mongol Aspiration, Дэнсмаагийн Эвлэрэл, школа-лицея при медицинском университете и Энх-Оргилын Оюунчулуун школы Hobby Улан-Батора, завоевали серебряные медали. Также Дорждэрэмийн Цогт, школы Ulaanbaatar Empathy School, Мөнхцогтын Мөнхдэлгэр школы Mongol Aspiration, Ганболдын Болд-Эрдэнэ школы New Era International school — бронзовые медали.

Айдосын Багдаулет школы аймака Баян-Өлгий, Давхарбаярын Дэлгэрцагаан школы аймака Архангай, Тумэнцогтын Хулан и Сайн-Отгоны Мөнхшур школы New Era International school заняли специальные места.

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